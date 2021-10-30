الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة نتيجة ماس كهربائي في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بعقار في منطقة الوحدة العربية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الوحدة العربية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلي الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الشقة بالطابق الرابع علي مساحة 100متر مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، ملك "عمرو أ م"، 38 سنة، محاسب.

وبسؤال صاحب الشقة علل نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالثلاجة الكائنة بمطبخ الشقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واستدعت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.