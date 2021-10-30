اليوم السابع
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الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مصنع مراتب في الإسماعيلية.. فيديو

السبت، 30 أكتوبر 2021 05:23 م
الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مصنع مراتب في الإسماعيلية.. فيديو الحريق
الإسماعيلية - السيد فلاح

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شب حريق هائل قبل قليل في مصنع لصناعة المراتب داخل المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل، بمحافظة الإسماعيلية، على بعد 10 كيلو تقريبًا من مدخل المدينة.
 
تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع لصناعة المراتب داخل المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل.
 
وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلي مكان الحادث، فيما توجهت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل بثلاث سيارات للحماية المدنية وصلت الي مكان اندلاع الحريق.
 
وتحاول سيارات الإطفاء أعمال السيطرة علي الحريق، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارات إسعاف. 
 

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الاسماعيلية

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