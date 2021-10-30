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الحكومة تنفى وجود عجز فى أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية

السبت، 30 أكتوبر 2021 11:33 ص
الحكومة تنفى وجود عجز فى أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في أسرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر السعة السريرية المناسبة بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية سواء على مستوى الأسرّة العادية أو الرعاية المركزة، مُشيرةً إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، حيث يتم عمل مراجعة دورية لنسب إشغال الأسرّة بالمستشفيات الحكومية، وذلك بهدف توزيع المرضى بين المستشفيات حسب حالتهم الصحية ووفقًا لنسب إشغال المستشفيات بما يساهم في تحقيق التوازن في القدرة الاستيعابية لجميع المستشفيات.
 
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 


المستشفيات الحكومية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الرعاية المركزة

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