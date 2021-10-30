الأقصر تستضيف مؤتمر "اليوم العالمى للمدن" بحضور وزراء ومسئولين دوليين

كتب على عبد الرحمن

تستضيف محافظة الأقصر اليوم السبت وعلى مدار يومين مؤتمر " اليوم العالمى للمدن "، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية"، وذلك بعد تنافس مدينة الأقصر مع العديد من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث ، الذى يحضره وفود من عدة دول تضم مسئولين ووزراء ومحافظين وعُمد من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ميمونة محمد شريف - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى مصر والبنك الدولى ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى وبعض السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة.

وانتهت وزارة التنمية المحلية، على مدار الأسابيع الماضية من الترتيب والاستعداد للمؤتمر حتى يخرج بالصورة التي تليق باسم مصر، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية ومحافظة الأقصر وبعض المنظمات الدولية العاملة فى مصر.

ومن المقرر أن يتم اليوم السبت، عقد 3 جلسات لاستعراض بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة حوالى 58 مليون مواطن بقرى الريف المصري حيث سيشارك في الجلسة عدد من الوزراء بالحكومة وممثلى المنظمات الأممية في القاهرة ، بالإضافة إلى جلسة أخرى لعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى تنفذه الحكومة المصرية بمحافظتى قنا وسوهاج بحضور عدد من ممثلي البنك الدولى ومحافظى سوهاج وقنا وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ، كما سيتم عقد جلسة ختامية حول الشباب والتغيرات المناخية تتم بمشاركة من خمس منظمات دولية تابعة للامم المتحدة بحضور عدد من المحافظين ونوابهم والشخصيات الدولية المدعوة واكاديميين دوليين .

واعتمدت الأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر من كل عام ليصبح "يوم المدن العالمى" مدينة أفضل لحياة أفضل "للتأكيد على التزام واهتمام المجتمع الدولى بالتوسع الحضرى العالمى المستدام ونشر التنمية الحضرية فى جميع أنحاء العالم ودفع التعاون بين البلدان والمدن لتلبية الفرص ومعالجة تحديات التحضر.