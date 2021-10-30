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الأحوال المدنية تتيح استخراج بطاقة الرقم القومى خلال 24 ساعة

السبت، 30 أكتوبر 2021 07:00 ص
الأحوال المدنية تتيح استخراج بطاقة الرقم القومى خلال 24 ساعة الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

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أتاح قطاع الأحوال المدنية باستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين خلال الـ 24 ساعة، من خلال استمارات خاصة، كسبا للوقت.

 

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

 

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، في زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

 


الأحوال المدنية

بطاقة خلال 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي

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