استلام مبنى أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى يتم إنشاؤه بأيادى المتعافين فى قنا..صور

كتب ــ مدحت وهبة

انتهى صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، من استكمال الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام مبنى المركز تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة .

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وبتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على حضور لجنة اختيار الهيكل الوظيفي من إداريين وعمال وفنيين، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، للتأكد من تطبيق المعايير لاختيار ممن ينطبق عليه الشروط، كما حرص صندوق مكافحة الإدمان على إجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات، لكل من تقدم لشغل الوظائف بالمركز والتأكد ممن تم اختيارهم لا يتعاطون المواد المخدرة تزامنا مع تطبيق القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار بها،والذى يشترط بعدم تعاطى الموظف للمواد المخدرة .

الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

ويعد مركز العزيمة بمحافظة قنا أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يتم إنشاؤه في العالم بسواعد المتعافين من الإدمان وتصل السعة الاستيعابية للمركز إلى 92 سريرًا بالنسبة للحجز الداخلي، كما سيتضمن عيادات خارجية صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى و تنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش لتدريب المتعافين ""تدريب مهني" ،على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ، وسيتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية .



الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

جدير بالذكر، أن المتعافين من الإدمان نجحوا داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق من تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا والنجارة للمركز الجديد المقرر افتتاحه بمحافظة قنا لعلاج الإدمان، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان "بإيدينا" وتتضمن تأثيث المراكز الجديدة لعلاج الإدمان من أعمال المتعافين



أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان







أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان



