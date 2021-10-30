ارتكب 3 جرائم سرقة بأسلوب كسر الباب.. اعترفات لص المحلات بـ15 مايو

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة المحال التجارية فى منطقة 15 مايو، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وذكر أنه تخصص فى سرقة المحال التجارية عقب غلقها بأسلوب كسر الباب، مشيرا إلى أنه ارتكب 3 وقائع سرقة لمحال تجارية من قبل.

وكانت نيابة التبين و15 مايو، أمرت بحبس المتهم 4 أيام بتهمة سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الباب"، حيث تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب معرض سيارات - كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر باب المعرض ملكه وسرقة (جهاز كمبيوتر -هاتف محمول) من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب" باستخدام عتلة حديدية.

كما تم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه - العتلة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما عثر بمسكنه على "2 جهاز لاب توب – هاتف محمول".