اليوم السابع
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السبت، 30 أكتوبر 2021 03:45 م
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إصابة 10 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في الفشن جنوب بنى سويف بسبب وجبة برجر

السبت، 30 أكتوبر 2021 03:23 م
إصابة 10 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في الفشن جنوب بنى سويف بسبب وجبة برجر برجر-أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، عقب تناولهم وجبة تيك اوي فاسدة (همبورجر)، من أحد المطاعم وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي العلاج اللازم.
 
وتلقى اللواء طارق مشهور ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفي الفشن المركزي يفيد بوصول 10 أشخاص إلي قسم الاستقبال المستشفي مصابون بأعراض أشتباة تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام خفيفة من أحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة الفشن.
 
واستقبلت مستشفى الفشن المركزي "عبد الرحمن.س.ا"20 سنة، و"تقي.م.ا" 21 سنة، و"مينا.م.ج" 24 سنة،و"محمد.ر.ع" 14 سنة، و" إسراء.ر.ع" 18 سنة، و"دعاء.م.م" 20 سنة، و"نورهان.م.م" 25 سنة، وحمدي.م.م" 18 سنة، و"حسن.ع.ح"17 سنة، و"محمد.ا.ح" 13 سنة.
 
تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل فسم الاستقبال والحالة العامة مستقرة وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 

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