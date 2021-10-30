إصابة طالب بجرح بالبطن نتيجة تعدى تباع سيارة أجرة عليه فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب طالب بكلية الحقوق جامعة السادات بمحافظة المنوفية، بجرح فى البطن وذلك إثر قيام تباع لسيارة أجرة بالتعدى عليه بآلة حادة نتيجة خلافات بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بإصابة طالب بكلية الحقوق جامعة السادات بمحافظة المنوفية، بجرح فى البطن وذلك إثر قيام تباع لسيارة أجرة بالتعدى عليه بآلة حادة نتيجة خلافات بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.