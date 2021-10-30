إصابة أمين شرطة سقط من الطابق الثالث بنجع حمادي

أصيب أمين شرطة، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، بعد سقطوطه من الطابق الثالث، بمنطقة العماير السكنية في نجع حمادي.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة ابراهيم محمد أبو الحسن، 28 عاما، أمين شرطة، بعد سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة العماير السكنية بجوار الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة بنجع حمادي.
تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
مصاب
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أصيب أمين شرطة، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، بعد سقطوطه من الطابق الثالث، بمنطقة العماير السكنية في نجع حمادي.
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