إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطلا متهما بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة، إلى محكمة الجنايات؛ لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، واعترف المتهم بحيازتها بقصد الاتجار، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

من خلال رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها للاتجار بها. كما أرشد المتهم عن هوية عاطل اعتاد التحصل منه على المضبوطات، واعترف بتخزين المخدر بمسكنه، تمهيدا للترويج بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.