اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أكتوبر 2021 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بإمبابة

السبت، 30 أكتوبر 2021 12:42 م
إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بإمبابة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطلا متهما بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة، إلى محكمة الجنايات؛ لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، واعترف المتهم بحيازتها بقصد الاتجار، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

من خلال رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها للاتجار بها. كما أرشد المتهم عن هوية عاطل اعتاد التحصل منه على المضبوطات، واعترف بتخزين المخدر بمسكنه، تمهيدا للترويج بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

مخدرات

امبابة

تجارة المخدرات

اخبار الحوادث

هيروين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة