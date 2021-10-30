أخبار مصر.. الرئيس السيسي: احتفالية "طريق الكباش" ترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين.

الرئيس السيسي: احتفالية "طريق الكباش" ترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

استلام مبنى أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى يتم إنشاؤه بأيادى المتعافين فى قنا..صور

انتهى صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، من استكمال الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام مبنى المركز تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة .

اكتشاف مقبرة رئيس الخزانة فى عهد الملك رمسيس الثانى.. صور

نجحت بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة علا العجيزي، في الكشف عن مقبرة "بتاح-م-ويا" والذي كان يشغل منصب رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بمنطقة سقارة جنوب الطريق الصاعد للملك أوناس.

مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة ينفذ التجربة (مصر-7) لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة

نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة (مصر-7) والتى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق "وعلى متنها عدد 175 فرد من جنسيات مختلفة"، أثناء إبحارها من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا، وذلك بإتباع كافة إجراءات و نظم الإستغاثة والسلامة البحرية العالمية، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

"التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدأ توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس الماضي، ويستمر التوزيع تباعا وفقا للجدول الزمني المرفق حول الجمهورية.

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية..صور

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الاحتفال بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحى للذكور دفعة مساعد أول شهيد شفيق زكى بشارة، والدفعة الرابعة من المعهد الصحى للإناث دفعة مساعد أول شهيد منصور أمين على سلامة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

"التموين": سعة الصوامع التخزينية للأقماح تصل لـ3.4 مليون طن

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع القومي للصوامع يلقى كل الدعم والرعاية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستكمال البنية الأساسية والطاقات التخزينية للإقماح والغلال بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي لإنتاج الخبز البلدي المدعم وكذلك كافة المنتجات المعتمدة علي القمح والدقيق.

البرهان: ما حدث فى السودان ليس انقلابا وإنما تصحيح للعملية الانتقالية

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن ما حدث فى السودان ليس انقلابا وإنما تصحيحا للعملية الانتقالية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

سامح شكرى يبحث مع المبعوث الأممى لدى ليبيا إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك فى إطار الاتصالات المتوالية التى تُجريها القاهرة مع مخُتلف الأطراف من أجل الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية.

مصطفى مدبولى: الرئيس السيسى يتابع ملف التعاون مع الإمارات بشكل دائم

خلال زيارته دبى، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوزير المسئول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادى، وشركة أبو ظبى القابضة، ومحمد حسن السويدى، الرئيس التنفيذى لأبوظبى القابضة.

التموين: 55% اكتفاء ذاتيا من القمح والاحتياطى يكفى 5 أشهر مقبلة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنه لدينا 55% اكتفاء ذاتي من القمح ونستورد 45% الباقية.

سامح شكرى يستقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا بمقر وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".