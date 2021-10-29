وكالة الغذاء والدواء الأمريكية تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال من 5 و11 عاماً

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية السماح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد كورونا، للأعمار بين 5 و11عاما، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن الطلاب من سن 13 سنة ، وحتى 18 سنة، سيتم إعطائهم لقاح كورونا "فايزر"، لأنه تم اعتماده دوليا اعتمادا كليا، موضحا أنه تم الموافقة على لقاح فايزر للحوامل والمرضعات، وهو يعطى حماية للحامل والمولود لمدة 6 أشهر.

وأضاف مخاطبا الأطباء، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن الــ62 المنعقد حاليا بالقاهرة، أبلغكم تحيات الرئيس السيسى من خلال مكالمة تمت بيننا مساء أمس قائلا : "تحياتى وشكرى واعتزازاى لجميع الأطباء، وخصوصا أطباء الصدر وبصفة خاصة الأطباء الذين عالجوا مرضى كورونا".