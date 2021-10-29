هل يمكن لماء الليمون أن يؤثر على الكلى؟

كتبت مروة هريدى

الليمون غني بفيتامين C الذي يحسن امتصاص الكالسيوم، وهو مهم للحفاظ على كثافة العظام المثلى، حيث إن ماء الليمون هو مشروب منعش مفضل لدى الكثيرين، وهناك الكثير من الالتباس حول ما يجب أن يأكله ويشربه مرضى الكلى وما يجب عليهم تجنبه، ويقول العديد من الأطباء إن مرضى الكلى يسألونهم غالبًا عما إذا كان ماء الليمون مفيدًا لهم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

هل ماء الليمون مفيد لأمراض الكلى؟



تؤدي كليتنا وظيفة إخراج السموم والفضلات في الدم، وتلعب أيضًا دورًا في التحكم في ضغط الدم وتنظيم صحة العظام والحفاظ على مستويات المواد الكيميائية مثل الكرياتينين وحمض البوليك.

يحدث مرض الكلى المزمن عندما تكون الكلى غير قادرة على تصفية الدم، مما يعني تراكم السموم والفضلات في الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.

شرب ماء الليمون الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة وحمض الستريك ليس له أي خطر على مرضى الكلى المزمن.



ماء الليمون

هل يمكن لماء الليمون أن يساعد في تقليل الكرياتينين؟



يمكن أن يكون لاستهلاك ماء الليمون تأثير ضئيل في تقليل مستويات الكرياتينين، لكنه لن يساهم في نموه، الكرياتينين هو منتج كيميائي نفايات، وهو منتج ثانوي لتآكل عضلاتنا، كلما زاد عدد العضلات التي يمتلكها الشخص كلما زاد وجود الكرياتينين في الدم.

يُعرف حجم الكرياتينين الذي تزيله الكلى باسم تصفية الكرياتينين، في الشخص السليم، يتراوح الكرياتينين بين 95 مل للإناث وحوالي 120 مل للذكور، وتعتمد تصفية الكرياتينين أيضًا على العمر والحجم وحالة الكلى، ولا يمكن أن يؤدي استهلاك ماء أو عصير الليمون إلى زيادة أو تقليل مستويات الكرياتينين.



ماء الليمون

هل الليمون مضر للكلى؟



لا يمكن أن يؤدي شرب ماء أو عصير الليمون إلى تفاقم حالة مرضى الكلى المزمن، ولكن عند تناوله بكميات كبيرة، فإنه يمكن أن يسبب بعض المشكلات الصحية الأخرى، مثل الغثيان والإسهال والقيء، كما أنه يعمل كمدر للبول، مما يعني أنه يزيد من إفراز السوائل في الجسم وكثرة التبول.



ماء الليمون وتاثيره على الكرياتينين

ما هو الوقت المناسب لشرب ماء الليمون؟



لا يوجد وقت صحيح لتناول ماء الليمون، لكنه يخلق بيئة قلوية في الجسم وبالتالي يكون أفضل عندما يتم تناوله أول شيء في الصباح.

عندما تستيقظ بعد نوم مريح، فإن جسمك يقوم بكل عمليات إزالة السموم والحصول على شيء قلوي يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة.

يمكنك تناول ماء الليمون مع الزنجبيل والعسل، حيث تدعم محتوياته المضادة للأكسدة والميكروبات الأداء الصحي للكلى.