نادى قضاة مجلس الدولة بدمياط يكرم القاضيات والقضاة الجدد .. "صور"

كتب أحمد عبد الهادى

أقام مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط، بتكريم القاضيات الجدد، بحضور عدد كبير من مستشارى مجلس الدولة، والهيئات القضائية بدمياط.

مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة المشكل من المستشار عبد الفتاح محرم - نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور جمال البلقاسي - نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارون محمد سمير، ومحمد البدويهي، ومحمد رياض، بتكريم القاضيات الجدد وهم :"ماهي عبد المحسن طه، وهدى حسين عامر، وإيمان المهدي الدياسطي"، والقضاة الجدد وهم : "محمود حمزة ، ومحمد هلال شعيب ، وعثمان أنور" .

وذلك بحضور عدد كبير من مستشاري مجلس الدولة والهيئات القضائية بدمياط ومنهم المستشار أحمد بك العدوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومعالي المستشار محمد بك عبد المحسن الرئيس بالمحكمة الابتدائية بدمياط ، وبحضور عدد من فقهاء واساتذة القانون بكلية الحقوق- جامعة دمياط ، وهم الاستاذ الدكتور سمير الجمال - استاذ القانون المدني ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجاح عثمان - استاذ الشريعة الاسلامية ووكيل الكلية لشئون البيئة، حيث تم تسلم القاضيات والقضاة الجدد شهادات التهنئة بالتعيين ودرع النادي تقديراً لهم .

جاء ذلك ترسيخاً منه للقيم والمباديء التي وضعها في الاحتفاء بالقضاة الجدد المعينين بمجلس الدولة من أبناء محافظة دمياط، وتعهدهم بالرعاية العلمية والثقافية وتبصرتهم بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة، لمساعدتهم على تحمل أمانة إقامة الحق والعدل بين الناس بوصفهم سدنة العدالة الجدد ، خاصة في ضوء الحدث غير المسبوق في تاريخ مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية بِه .