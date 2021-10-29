اليوم السابع
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مصدر أمنى ينفى إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامات تأخير

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 03:43 م
مصدر أمنى ينفى إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامات تأخير تراخيص السيارات_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن إلغاء المهلة المقررة لتجديد تراخيص السيارات، وتحصيل غرامات تأخير عقب انتهاء التراخيص.

كما نفى المصدر صحة المعلومات المغلوطة التى تم تداولها بشأن الإجراءات المتبعة داخل مختلف وحدات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص.

وأكد المصدر أن كافة الإجراءات التى يتم اعتمادها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ومن بينها تركيب الملصق الإلكترونى تأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً للتسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق.


الملصق

الملصق الاكتروني

المرور

اخبار المرور

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