مجلس الوزراء يحدد أسعار بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية

كتبت - هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية – "الوقائع المصرية"، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية.

وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أمس، الخميس 28 أكتوبر2021، على النحو التالي..

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية النحو الآتي:

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.

وجاء ذلك القرار بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ويعمل بهذا القرار بدء من 1/11/2021.