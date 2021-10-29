ماذا يحدث فى جسمك عند التعرض لنقص الفوسفور؟

كتبت فاطمة ياسر

الفوسفور من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم للقيام بالعديد من الوظائف المهمة كالتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، وتجديد الخلايا والأنسجة، ويتم الحصول عليه من قبل العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.



ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "organicfacts" سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية لعنصر الفوسفور للجسم، ومنها:

-تقوية العظام والحد من تعرضها للكسور.

-تقوية الأسنان وحمايتها من التعرض للمشاكل كالتسوس والكسر.

-تطهير الجسم من السموم المتراكمة داخله.

-الحفاظ عى صحة الكلى، والحد من تعرضها لأي مضاعفات صحية.

-تجديد خلايا الجسم .

-يعمل الفوسفور علي إنتاج الحمض النووي في الجسم.

-يساعد علي علاج مشاكل العضلات في الجسم.

-الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

-تقوية القلب وتنظيم ضربات القلب.

-تقليل الشعور بالألم في الجسم.

كما قدم التقرير، أبرز وأهم المصادر الغذائية الغنية بعنصر الفوسفور، ومنها:

-اللحوم الحمراء.

- الأسماك.

- الحليب ومشتقاته.

-البيض.

- المكسرات.

- البقوليات.

-الحبوب الكاملة.

-البطاط الحلوة.

-الفواكه المجففة.

وأكد التقرير، أنه يتعرض الجسم للعديد من المضاعفات الصحية، عند ارتفاع نسبة عنصر الفوسفور بالجسم، فيزداد فرص الإصابة بالإسهال، والهبوط وبعض المشاكل الأخرى.

كما أشار التقرير، أن هناك بعض الأعراض التي يشعر بها الشخص الذي يعاني من انخفاض في نسبة الفوسفور بالجسم، ومنها ألم في العظام، والمفاصل، والإرهاق والتعب، التعرض للإصابة بالقلق والتوتر، فقدان الشهية.