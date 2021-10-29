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لأول مرة فى تاريخ مدينة بدر.. سعر متر محلات الإسكان الاجتماعى 186 ألف جنيه

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 10:48 ص
لأول مرة فى تاريخ مدينة بدر.. سعر متر محلات الإسكان الاجتماعى 186 ألف جنيه مدينة بدر
كتب أحمد حسن

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قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم بيع 17 محلاً تجاريًا بأنشطة مختلفة وصيدليتين بمشروعى سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة والاسكان الاجتماعى بمنطقة البنفسج بالحى الخامس، وذلك فى جلسة المزاد العلنى بمقر جهاز المدينة. 
 
أضاف "مندور"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه لأول مرة فى تاريخ مدينة بدر يصل سعر بيع المتر مربع فى المحال بمنطقة الإسكان الاجتماعى بحي البنفسج بقيمة 186.8 ألف جنيه للمتر المسطح، بينما وصل سعر المتر فى المحال التجارية بمنطقة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 123.5 ألف جنيه للمتر. 
 
وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه سبق طرح المحال بأنشطة (سوبر ماركت - مطعم - فرن - مجمدات - حدايد وبويات - ألبان ومنتجاتها - مشويات وأسماك - مطعم وكافتيريا - مجمدات - حدايد وبويات). 
 
وأكد "مندور"، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في توفير كافة الخدمات لسكان المناطق المختلفة بمدينة بدر،  وذلك حرصاً من الجهاز على تلبية احتياجات المواطنين. 
 
 
 

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