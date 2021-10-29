قطع المياه 5 ساعات بقريتى طموه والمنوات بمركز أبو النمرس فى الجيزة غدا

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرا لوجود تسريب من خط المياه قطر 600 مم داخل عنبر المياه المرشحة بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة سوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف محطة مياه ابوالنمرس للقيام بالأعمال الأتية لحام الخط داخل العشير - تغيير جوان لوصلة الفك والتركيب قطر 600 مم ) ، الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه لمدة ٥ ساعات أعتباراً من الساعة الثانية عشر يوم السبت الموافق 30 / 10 / 2021 حتی الساعة الخامسة يوم الأحد الموافق 2021/10/31 .

ونوهت محافظة الجيزة بان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي : قرية طموه - قرية المنوات (ميت قدوس - ميت شماس - عزبة مقار - عرب عش سقارة).

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة .

وسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .