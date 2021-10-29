اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 10:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قاتل شاب بأبو النمرس يعترف بارتكاب الجريمة ويكشف ملابسات الحادث

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 09:37 ص
قاتل شاب بأبو النمرس يعترف بارتكاب الجريمة ويكشف ملابسات الحادث ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف عامل بقتل شاب بإحدى قرى أبو النمرس في الجيزة، بسبب خلافات بينهما، وذكر أن مشاجرة نشبت بينهما مما دفعه لقتله، وأرشد عن أداة الجريمة، وتم التحفظ عليها.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، ووجهوا اتهاما للعامل بقتل الضحية، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني، وتوصلت التحريات إلى أن عامل قتل شابا خلال مشاجرة بينهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


جريمة قتل

قتل شاب

أبو النمرس

مشاجرة بابو النمرس

اخبار الحوادث

عقوبة القتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة