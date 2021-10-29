قاتل شاب بأبو النمرس يعترف بارتكاب الجريمة ويكشف ملابسات الحادث

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل بقتل شاب بإحدى قرى أبو النمرس في الجيزة، بسبب خلافات بينهما، وذكر أن مشاجرة نشبت بينهما مما دفعه لقتله، وأرشد عن أداة الجريمة، وتم التحفظ عليها.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، ووجهوا اتهاما للعامل بقتل الضحية، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني، وتوصلت التحريات إلى أن عامل قتل شابا خلال مشاجرة بينهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.