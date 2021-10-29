ضبط 10 أطنان مبيدات زراعية مجهولة المصدر داخل محل فى طنطا بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 10 أطنان مبيدات زراعية مجهولة المصدر داخل محل بمركز طنطا.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على محلات بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، وتشكلت حملة ضمت أشرف شرف الدين وخالد زكى وطارق شعيب المفتشين بإدارة الرقابة التموين بمديرية التموين.

وأسفرت الحملة المشكلة بدائرة مركز ومدينة طنطا عن ضبط محل مبيدات زراعية بناحية دائرة مركز ومدينة طنطا بداخله 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.