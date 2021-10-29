ضبط مخدرات بقيمة 900 ألف جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الإسكندرية – مطروح) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة (أول وثان العامرية) بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزتهم (كمية من الحشيش والهيروين والأفيون المخدر - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، وضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح وبحوزته (عدد 68 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (900,000 – تسعمائة ألف جنيه تقريباً) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وفي سياق متصل، نجحت الداخلية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بنطاق محافظتى الدقهلية والمنيا، لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتى أمن (الدقهلية – المنيا) أسفرت عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته (عدد 3 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

كما تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته ( عدد 4 فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .