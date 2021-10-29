ضبط قضايا غش تجارى وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة تموينية لضبط المتهمين بالاتجار بالسلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 71 قضية تموينية متنوعة بين حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، وغش تجاري، وإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى تحرير قضايا إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.