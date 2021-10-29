صندوق التنمية الحضارية: افتتاح مشروع خيالة قريبا.. ويضم 1520 وحدة سكنية

كتب أحمد عرفة

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضارية، إن تطوير منطقة القاهرة التاريخية يحتاج لجراح ماهر للعتبة، فتطوير مناطق الحسين وباب زويلة وغيرها يحتاج لمشرط جراح يتعامل بدقة مع هذا الأمر، ويجرى تحديد نسيج المجتمع ونرصده بشكل جيد ونرصد تعداد البشر ونوعية المهن التي يمتهنوها والتشريح الثقافي والعلمى والاجتماعى والبيئى لهم.



وأضاف مدير صندوق التنمية الحضارية، في تصريحات لبرنامج مصر بتبنى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يجرى الحرص خلال تطوير القاهرة التاريخية على الحفاظ على النسيج العمرانى، بحيث كل بيت مختلف عن الآخر، مشيرا إلى أن عزبة أبو قرن تضم 4500 أسرة مرحلة، جرى تسكينهم بمشروع معا بمدينة السلام تضم مكتبة ومسجد وكنيسة ومدارس ومستشفيات ومنطقة حرفية وتجارية ومدارس بمثابة كومباوند كامل بكل شيء.



وتابع مدير صندوق التنمية الحضارية، أنه جرى إخلاء منطقة بطن البقرة ونقل أهلها لمساكن متطورة، بجانب أننا نسعى لتطوير منطقة عزبة خير الله، وسيتم افتتاح مشروع خيالة الذى يضم 1520 وحدة سكنية قريبا.