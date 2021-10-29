شاهد كيف وثقت نرمين الفقى تجربتها الرائعة بالشهر العقارى عبر إنستجرام وزارة العدل

كتب إبراهيم قاسم

أذاعت وزارة العدل المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام مقطع مصور للفنانة نرمين الفقي وهى توثق تجربتها بالفيديو أثناء عمل توكيل بالشهر العقارى بمكتب مول العرب.

وعبرت الفنانة عن سعادتها البالغة من تعامل الموظفين معها وتغير شكل مكاتب الشهر العقارى الذى تشهد طفرة من حيث الانشاءات أو إدخال التقنيات الحديثة فى عملها. واستشهدت الفنانة نرمين الفقى على تجربتها، بأحد المواطنين الذى تواجد فى مكتب الشهر العقارى لإنهاء عمل توكيل حيث أكد أن الشهر العقارى والتوثيق فى مصر تطور بشكل كبير.