اليوم السابع
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شاهد كيف وثقت نرمين الفقى تجربتها الرائعة بالشهر العقارى عبر إنستجرام وزارة العدل

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 07:58 م
شاهد كيف وثقت نرمين الفقى تجربتها الرائعة بالشهر العقارى عبر إنستجرام وزارة العدل نرمين الفقى-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أذاعت وزارة العدل المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام مقطع مصور للفنانة نرمين الفقي وهى توثق تجربتها بالفيديو أثناء عمل توكيل بالشهر العقارى بمكتب مول العرب.

وعبرت الفنانة عن سعادتها البالغة من تعامل الموظفين معها وتغير شكل مكاتب الشهر العقارى الذى تشهد طفرة من حيث الانشاءات أو إدخال التقنيات الحديثة فى عملها. واستشهدت الفنانة نرمين الفقى على تجربتها، بأحد المواطنين الذى تواجد فى مكتب الشهر العقارى لإنهاء عمل توكيل حيث أكد أن الشهر العقارى والتوثيق فى مصر تطور بشكل كبير.

 

 


الفنانة نرمين الفقى

نرمين الفقى فى الشهر العقارى

الشهر العقارى

مكتب الشهر العقارى

انستجرام

وزارة العدل

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