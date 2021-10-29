اليوم السابع
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شاهد اندهاش إبراهيم عيسى من تطور مكاتب الشهر العقارى أثناء تعامله بفرع سوديك

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 08:03 م
شاهد اندهاش إبراهيم عيسى من تطور مكاتب الشهر العقارى أثناء تعامله بفرع سوديك ابراهيم عيسى-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت وزارة العدل المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام مقطع مصور للكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، أثناء تواجده فى مكتب الشهر العقارى فرع سوديك أثناء إجراء معاملة خاصة بالشهر العقارى.

وأكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، بناء طلب من موظف الشهر العقارى بتوثق تجربته بالفيديو أثناء إجراء معاملة بالشهر العقارى بأن هناك تطور كبير فى الشهر العقارى وإجراءاته.

وانتابت إبراهيم عيسى الدهشة من تجربته داخل مكتب شهر عقارى فرع سوديك، حيث قال "المكتب حاجة محصلتش.. هل ما أشاهده مكتب حكومى بذمتك تابع لوزارة العدل هذا المشهد داخل مكتب الشهر العقارى رائع فالتعاملات والميكنة جميعها تيسر وتسهل".

وقال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن جميع ما شاهده فى مكتب الشهر العقارى دليل على أننا دخلنا بقوة عصر الميكنة والتكنولوجيا، وهذا يعد نموذج وبعد ذلك سيكون فى مصر كلها، مؤكدا أنه عندما تكون هناك إرادة وقرار يحدث الشئ الرائع.

 


ابراهيم عيسى

الشهر العقارى

الشهر العقارى فرع سوديك

الدفع بالفيزا

مكاتب الشهر العقارى والتوثيق

وزارة العدل

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