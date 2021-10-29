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سجلات مدنية لتقديم خدمات للمصريين المقيمين بالخارج بنظام الشباك الواحد

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 04:00 ص
سجلات مدنية لتقديم خدمات للمصريين المقيمين بالخارج بنظام الشباك الواحد الأحوال المدنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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حرص قطاع الأحوال المدنية على إنشاء سجلات مدنية لتقديم خدمات للمصريين المقيمين بالخارج، بنظام الشباك الواحد لتقديم الخدمة بسهولة ويسر وبصورة حضارية.

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، في زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.


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