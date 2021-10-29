سؤال وجواب.. كيف تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائى وفق التقييم الجديد

محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع" فى التقرير التالى إجابة عن أسئلة كثيرة تدور فى أذهان أولياء الأمور حول آلية تقييم الطلاب فى الصف الرابع الابتدائى وكيفية عقد الامتحانات.



- كم اختبار يؤديه الطالب خلال العام الدراسى؟

يؤدى الطلاب وفق القرار الوزارى رقم 133 لسنة 2021، 3 اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد، الاختبار الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة والاختبار الثانى الجزء الذى تم تدريسه فى الشهر الثانى، أما الاختبار الأخير فيكون فى نهاية الفصل الدراسى، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع درجات الاختبارات الثلاثة.

ـ كم اختبار تؤديها دفعة الصف الرابع الابتدائى بالترم الأول من العام الدراسى الحالى؟

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دمج امتحانى الشهرين "أكتوبر ونوفمبر" معا.

ـ ما هو الموعد المحدد لعقد الاختبارين؟

يعقد الاختبار في نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة.

ـ ما هو الهدف من الامتحانات فى التقييم الجديد للرابع الابتدائى؟

الامتحانات تقيّم مستوى الطالب في النظام الجديد، حيث يستهدف النظام التعلم وليس الامتحانات، ليس الهدف هو حفظ المناهج الجديدة.

ـ ما هى المدة الزمنية للاختبارات؟

يستغرق تطبيق الاختبار زمن الحصة العادية تحت ملاحظة المعلم.

ـ ما هى أدوات التقييم للصف الرابع الابتدائى؟

التقييم يكون من خلال الاختبارات والمهام الأدائية والمواظبة على الحضور، إضافة إلى تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء، وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر وتحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

ـ كيف يعرف الطالب مستواه فى التقييم الجديد؟

يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ودرجته من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، (من 65 لأقل من 85) واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم، (من 50 لأقل من 65)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).



ـ كيف تحسب معدلات اجتياز الاختبارات للطلاب؟

يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي، مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسمة على 2.

- كيف تظهر نتيجة الطالب فى شكل ألوان أم درجات؟

يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.