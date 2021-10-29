دراسة أمريكية: 3 أكواب من القهوة يوميا تنقذك من تليف الكبد

فاطمة ياسر

أظهرت دراسة جديدة أن شرب أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يقلل من الإصابة بمشاكل في الكبد، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" والذي أشار إلى أن القهوة لها العديد من الفوائد ومنها الحفاظ على صحة الكبد.



القهوة والكبد

فمن المحتمل أن تكون هذه الدراسة هي الأكثر دقة حتى الآن حول فوائد القهوة على صحة الكبد، وقد استندت إلى بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة، والذي يتعمد على أسئلة المواطنين حول ما يجب أن يأكلوا ويشربوا.

وأكد الدكتور إليوت تابر أستاذ في أمراض الجهاز الهضمي بجامعة ميتشيجان الأمريكية، أن الاهتمام بما يقوم الشخص بتناوله يعد من أهم الحيل التي تحافظ على صحة الفرد، وهذه الدراسة كانت طويلة وأثبتت دور القهوة في تقليل فرص الإصابة بمشاكل الكبد.

درس الباحثون بيانات حوالي 4500 مريض شاركوا في الاستطلاع في 2017-2018، وكان المشاركون يبلغون من العمر 20 عامًا أو أكثر ، بمتوسط ​​48 عامًا ؛ 73٪ كانوا يعانون من زيادة الوزن، ولم يجد الباحثون أي صلة بين استهلاك القهوة ومقياس نسبة الكبد الدهني، لكنهم وجدوا صلة بين القهوة وتيبس الكبد.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا لديهم مقياس أقل لتصلب الكبد أي تليف الكبد.

وأكد التقرير، أنه يجب على مرضي الكبد تجنب تناول المكملات الغذائية الغنية بالكربوهيدرات، ولكن عليهم تناول القهوة أو إضافتها لهم في يومهم للحفاظ على صحة الكبد.