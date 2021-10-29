اليوم السابع
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حبس 3 عاطلين 4 أيام فى اتهامهم بالإتجار بمواد مخدرة غرب الإسكندرية

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 02:02 م
حبس 3 عاطلين 4 أيام فى اتهامهم بالإتجار بمواد مخدرة غرب الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة كميات من مخدرات "الهيروين والحشيش والأفيون: بقصد الاتجار بها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
 
تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لإثنين منهم "معلومات جنائية"، تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسمي شرطة اول وثاني العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
على الفور تم تقنين الاجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين للمتهمين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كميات من الحشيش والهيروين والأفيون المخدر ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بقصد الاتجار به علي عملائهم بقصد التربح غير المشروع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

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