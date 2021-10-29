اليوم السابع
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حبس هارب من أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات بمنطقة عين شمس

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 01:22 م
حبس هارب من أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات بمنطقة عين شمس حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة عين شمس، بحبس هارب من أحكام قضائية من بينهما حكما بالسجن المؤبد، 4 أيام لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا جنايات "مخدرات" والصا در فيها (حكمين بالسجن المؤبد – حكم بالسجن 3 سنوات).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واعترف بانتحال أسماء مختلفة في محاولة لعدم التنفيذ عليه فى الأحكام المشار اليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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جنايات المخدرات

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