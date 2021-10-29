حبس سائق "ميكروباص" 4 أيام لاتهامه بترويج 140 طربة حشيش شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر المستشار محمود عوف، المحامى العام لنيابات المنتزة بالاسكندرية، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، ومحاولته ترويج 140 طربة لمخدر الحشيش بمنطقة العصافرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق ميكروباص، بمزاولة نشاط اجرامي في ترويج المخدرات علي عملائه بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.



وأضافت التحريات ان المذكور يستخدم الشيارة الميكروباص فى نقل بضاعته والتمويه على ضباط المباحث.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين للمتهم وألقي القبض عليه أثناء إستقلاله السيارة الميكروباص بشارع 45 دائرة القسم.



وبتفتيشه عثر بحوزته علي 140 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.









