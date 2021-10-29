اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة بائع بالمرج

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 02:15 م
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة بائع بالمرج إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة بائع مقتول داخل شقته بمنطقة المرج، ونقلت الجثة إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة من داخل إحدي الشقق بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة شاب مقتول داخل الشقة محل سكنه.

وأستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.


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