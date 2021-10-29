اليوم السابع
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تحرير محاضر لـ9571 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية من كورونا

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 11:26 ص
تحرير محاضر لـ9571 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية من كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط عدد (9571) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9541) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (30) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (902) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (273) قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالى مضبوطات (1762) شيشة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 


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