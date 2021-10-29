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بدء إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى جزئيًا 3 أيام لإجراء أعمال الصيانة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 12:00 ص
بدء إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى جزئيًا 3 أيام لإجراء أعمال الصيانة اعمال تطوير كوبرى الجيزة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاق كوبري الجيزة المعدني، جزئيا ابتداء من منتصف اللية، بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام تنتهى فى الخامسة صباح الأحد المقبل، لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

أعلنت محافظة الجيزة استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى تحديدا فى المنزل المؤدى لشارع مراد من أعلى بواقع غلق حارة مرورية واحدة فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق 29 / 10 /2021 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الاحد الموافق 31 / 10 / 2021 على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة، علما بأنه ستجرى أعمال الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة .

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.


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