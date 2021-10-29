بث مباشر.. تفاصيل سقوط تروسكيل فى ترعة الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا إثر سقوط تروسيكل مساء اليوم الخميس في ترعة الإسماعيلية أمام مأخذ محطة مياه بشارع محمد علي التابع لحي أول بالإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بونش إنقاذ سيارات وتم سحب التروسيكل من مياه ترعة الإسماعيلية، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

قال مصدر أمنى، إن التروسيكل كان يقوده شخصًا وسقط في ترعة الإسماعيلية، بسبب السرعة الزائدة، ونجح الأهالي في مساعدة السائق في الخروج من الترعة دون إصابات.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من نائبه يفيد بسقوط عربة تروسكيل فى ترعة الإسماعيلية بشارع محمد على، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم حى أول بالإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.