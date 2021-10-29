بث مباشر.. تعرف على حالة الطقس وشاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا صباح اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم، بالإضافة إلى التعرف على الحالة المرورية أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة.

من جانبها، شنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 1286 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و104 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 12 دراجة نارية مخالفة، 14 مخالفة موقف عشوائى، 27 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.