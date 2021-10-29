اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 01:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المعمل الجنائى: ماس كهربائى بسبب زيادة الأحمال وراء حريق شقة بمصر الجديدة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 01:00 ص
المعمل الجنائى: ماس كهربائى بسبب زيادة الأحمال وراء حريق شقة بمصر الجديدة حريق شقة _صورةارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى، حول واقعة نشوب حريق شب فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر الجديدة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى اصابات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.


المعمل الجنائي

ماس كهربائي

اخبار الحوادث

امن القاهرة

قسم مصر الجديدة

حريق شقة بمصر الجديدة

الحماية المدنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة