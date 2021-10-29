الكهرباء: شكاوى أهالى الصعيد من فواتير الكهرباء أصبحت شبه منعدمة

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن شكاوى المواطنين بنطاق عمل الشركة والتى تضم عددا من محافظات الصعيد وهى "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد"، ويبلغ عدد المشتركين بهم حوالى 4 ملايين مشترك منهم مليون و500 ألف بمسبوق الدفع، أصبحت شبه معدومة.

وأضاف شمعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء سواء التقليدية أو مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات بأحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، التى تجعل فاتورة الكهرباء تتمتع بأعلى معايير الدقة، لافتا إلى أن تطبيق القارئ الضوئي لمتابعة الاستهلاك لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع كان له أثر كبير على ارتفاع معدلات الشحن، وبالتالى زيادة متوسط سعر البيع.

وأشار شمعة إلى أنه قبل تطبيق شركة شعاع لبرنامج القارئ الضوئي لمتابعة الاستهلاك لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، كانت هناك مخالفات عديدة تتسبب فى خسائر مالية ضخمة، مشيرا إلى أنه بعد تطبيقه أصبح المشترك يشحن رصيد بالعداد بانتظام وفقا لاستهلاكاته الفعلية.

وتابع شمعة أنه قبل تولى شركة شعاع مسئولية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين للشركة كانت المديونيات تتراكم على المشتركين بمحافظات الصعيد، مضيفا أن أى مواطن يريد أن يتأكد من صحة الفاتورة حاليا يتم إطلاعه على صور العداد لمدة 3 أشهر سابقين، مما يجعله يثق فى الفاتورة ويقوم بالسداد على الفور.