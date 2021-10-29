السيطرة على حريقين فى حجازة قبلى ونجع حمادى بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريقين بحجازة قبلى بمركز قوص ونجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق فى منزل بحجازة قبلى على مساحة 120 متر ملك نوبى أمين، 60 عاما، مزارع، دون إصابات، والسيطرة على حريق فى منزل مكون من طابقين على مساحة 165 متر ملك قناوى عبد الستار، 35 عاما، من عزبة حماد بنجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هانى الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتمكنت من السيطرة على الحريقين دون إصابات بشرية أو نفوق ماشية.

تم تحرير محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ولما يسفرا عن إصابات بشرية