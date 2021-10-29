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الداخلية تنفذ 4 آلاف حكم قضائى متنوع فى حملات أمنية بالقليوبية

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 11:17 ص
الداخلية تنفذ 4 آلاف حكم قضائى متنوع فى حملات أمنية بالقليوبية حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الجهود عن ضبط (3) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (5) متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (4683) حكما قضائيا متنوعا.

وعلى جانب آخر، نظمت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية ، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .


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