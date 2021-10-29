"التعليم" توجه المدارس بالتصدى لظاهرة العنف وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بمكافحة ظاهرة العنف بين الطلاب داخل المدارس، حيث أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن حدوث بعض الوقائع عنف بين الطلاب ليس سلوكاً تربويا أو تعليميا ومرفوض، مشيرة إلى أن مواجهة ظاهرة العنف لها حلول أبرزها تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على أى طالب يخطئ أو يتجاوز مع زملائه، إضافة إلى ممارسة الأنشطة بشكل منتظم ويومى لتفريغ الطالب طاقته فى أشياء مفيدة ودون ممارسة عنف.

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة بورسعيد قررت فصل طالبتين بعد تداول فيديو لهما داخل إحدى مدارس مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد معهما سلاح أبيض، وتقومان بتهديد زميلة لهما فى المدرسة.

وأوضح الفيديو ترديد الطالبتين لبعض كلمات التهديد والوعيد مع فتح سلاح أبيض "مطواة" كمفاجأة لزميلتهما التى تغيبت عن اليوم الدراسي.

جدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه ستتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.