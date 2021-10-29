استشارى تطوير بحيرة عين الصيرة: مشروع يفوق الخيال على مساحة 63 فدانًا

كتب أحمد عرفة

قال المهندس مدحت السيد، استشارى مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، إنه كان هناك رؤية سياسية وتوجيه من القيادة السياسية لجعل بحيرة عين الصيرة نموذجا يحتذى به، وتطوير القاهرة التاريخية بالكامل، موضحا أن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة يشمل إنشاء كوبرى الحضارات، وحديقة الفسطاط تشمل 500 فدان.



وأضاف استشارى مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، في تصريحات لبرنامج مصر بتبنى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المشروع يضم 63 فدانا، والبحيرة تشمل 22 فدانا والباقى مناطق خضراء، وهناك مطعمين في الشمال، ومطعم جنوبي.

وتابع استشارى مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة: حاولنا عمل نموذج مصغر لصورة مصر الحضارية في بحيرة عين الصيرة، وجرت إزالة المخلفات والقمامة في البحيرة بجانب مناطق كثيرة غير آمنة جرت إزالتها، كما أن هناك تنسيقا بين كل الجهات ومتابعة من القيادة السياسية لتنفيذ المشروع، موضحا أن الدولة وضعت هدفا وخطة، والقيادة السياسية لديها رؤية 2030، وتم استبدال تلك المناطق بشيء يفوق الخيال.