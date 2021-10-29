إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى شمال مدينة أسوان، بمنطقة ملفات الأعقاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

كان الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، تلقى إخطاراً من عمرو أحمد، مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث على طريق أبوسمبل جنوب مدينة أسوان أمام الموقف الدولى بقرى كركر.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بكمية من الأسماك، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.