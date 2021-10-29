اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 06:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بأسوان

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 06:00 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بأسوان انقلاب سيارة ملاكى - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى شمال مدينة أسوان، بمنطقة ملفات الأعقاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

كان الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، تلقى إخطاراً من عمرو أحمد، مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث على طريق أبوسمبل جنوب مدينة أسوان أمام الموقف الدولى بقرى كركر.

 

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بكمية من الأسماك، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حادث

ملفات الاعقاب

الطريق الزراعى

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة