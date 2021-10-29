إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق "أسوان - أبوسمبل"

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة، اليوم الجمعة، بطريق "أسوان - أبوسمبل" جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث على طريق أبوسمبل جنوب مدينة أسوان أمام الموقف الدولى بقرى كركر.

على الفور، دفع مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بكمية من الأسماك.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.