اليوم السابع
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الجمعة، 29 أكتوبر 2021 04:52 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك على الطريق الدائرى ببنى سويف

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 03:35 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك على الطريق الدائرى ببنى سويف توك توك - أرشيفية
بني سويف هاني فتحي

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أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب توك توك على الطريق الدائري بمدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

تلقى شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب توك توك على الطريق الدائري بمدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف .

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى مصطفى رجب سامي 9 سنوات مقيم مركز ببا مصاب اشتباه كسر بالزراع اليمني، وعبدالرحمن رفعت محمد 18 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني، وأحمد رجب 18 سنة مصاب بكسر بالساق اليمني، ويتلقون العلاج تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى.

 

 


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