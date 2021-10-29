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أمن الغربية يضبط بلطجى بالمحلة حطم محتويات صيدلية بـ"المنجل".. فيديو

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 02:31 م
أمن الغربية يضبط بلطجى بالمحلة حطم محتويات صيدلية بـ"المنجل".. فيديو صيدلية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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اقتحم عاطل مقيم بقرية بشبيش مركز المحلة، صيدلية حاملا "منجل" وآثار الرعب فى نفوس الصيدلي ومساعدوه، وقام بتكسير ألواح زجاجية وتكسير شاشة كاميرات المراقبة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، باقتحام بلطجي لصيدلية بقرية بشبيش، وتهديده العاملين بها باستخدام "منجل" وقام بتكسير الصيدلية وفر هاربا.

انتقل ضباط المباحث الجنائية، وتم تحديد هوية المتهم والقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


مدير امن الغربية

المحلة

قرية بشبيش

بلطجي يقتحم صيدلية ببشبيش

امن الغربية

مباحث المحلة

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