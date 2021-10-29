أمن الغربية يضبط بلطجى بالمحلة حطم محتويات صيدلية بـ"المنجل".. فيديو

الغربية – مصطفى عادل

اقتحم عاطل مقيم بقرية بشبيش مركز المحلة، صيدلية حاملا "منجل" وآثار الرعب فى نفوس الصيدلي ومساعدوه، وقام بتكسير ألواح زجاجية وتكسير شاشة كاميرات المراقبة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، باقتحام بلطجي لصيدلية بقرية بشبيش، وتهديده العاملين بها باستخدام "منجل" وقام بتكسير الصيدلية وفر هاربا.

انتقل ضباط المباحث الجنائية، وتم تحديد هوية المتهم والقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.