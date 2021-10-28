اليوم السابع
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CDC تحذر: اضطرابات المزاج والاكتئاب تزيد خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا

الخميس، 28 أكتوبر 2021 02:00 م
CDC تحذر: اضطرابات المزاج والاكتئاب تزيد خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا اضطرابات المزاج وعدوى كورونا
كتبت فاطمة خليل

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أدرجت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" اضطرابات المزاج إلى قائمة الحالات التي من شأنها أن تعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بأعراض حادة لفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

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وتسمح إضافة "اضطرابات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب واضطرابات طيف الفصام"، لأولئك الذين تم تشخيصهم بحالات صحية عقلية بالتأهل للحصول على لقاح معزّز لفيروس كورونا.

وقالت ليزا دايلي، المديرة التنفيذية لمركز الدفاع عن العلاج الأمريكى، لصحيفة The Post: "هذه مجموعة من السكان معرضة حقًا للخطر بسبب الطريقة التي يتفاعل بها فيروس كورونا مع الجسم".

في أبريل، وجدت دراسة واسعة النطاق أن أكثر من ثلث الناجين من فيروس كورونا يعانون من حالة عصبية أو مرض عقلي في الأشهر الستة التالية للإصابة، حيث يكون الأشخاص الذين يعانون من مرض حاد أكثر عرضة لمضاعفات عصبية نادرة.

وجد تحليل آخر أجري هذا الشهر "صلة قوية" بين اضطرابات المزاج وخطر الإصابة بعدوى كورونا ومعدل دخول المستشفيات والوفاة.

وبحسب موقع جامعة "سيدارز سيناي" الأمريكية فإن اضطرابات المزاج هى فئة من الأمراض العقلية والنفسية ويشمل ذلك جميع أنواع الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، وتشمل أنواع اضطرابات المزاج ما يلى:

-الاكتئاب الشديد.

-اضطراب ثنائي القطب.

-اضطراب المزاج مرتبط بحالة صحية أخرى يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية (بما في ذلك السرطان والإصابات والالتهابات والأمراض المزمنة) إلى ظهور أعراض الاكتئاب.

-اضطراب المزاج الناجم عن آثار الأدوية، أو تعاطي المخدرات، أو التعرض للسموم


اضطرابات المزاج

عدوى كورونا واضطرابات المزاج

اضطراب المزاج

عدوى كورونا

الاكتئاب

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