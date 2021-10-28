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6 نوفمبر أولى جلسات إعادة محكمة 8 متهمين بـأحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

الخميس، 28 أكتوبر 2021 03:19 م
6 نوفمبر أولى جلسات إعادة محكمة 8 متهمين بـأحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير" المستشار محمد السعيد الشربيني-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر إعادة محاكمة 8 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، أمام الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت منذ عامين بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.


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